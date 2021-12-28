Gölcük Tabiat Parkı’ndanki hayvanlar unutulmadı

Bolu’nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı’nda kış şartları sebebiyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için yeşil alanlara yem bırakıldı.

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan sokak hayvanlarını besleme çalışması yapıldı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü tabiat parkında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tabiat parkında bulunan yeşil alanlara yem bırakıldı.

Ayrıca, tabiat parkı içerisinde bulunan tesislere de zaman zaman besleme yapabilmeleri için yem bırakıldı. Parkın çevresindeki ormanlarda yaşayan yaban hayvanları için de yemleme çalışması yapılacak.

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