Öğrencilere burs için Highway AVM’de hayır panayırı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere burs için Highway AVM’de hayır panayırı açıldı

İHA

Öğrencilere burs için Highway AVM’de hayır panayırı açıldı

Bolu’da, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlanması için Highway AVM’de hayır panayırı açtı.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi, ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs sağlanması amacıyla Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi HighWay Outlet’te, el emeği ile oluşturulan ürünlerin yer aldığı hayır panayırı açıldı.
HighWay Outlet’te 2930 Aralık 2021 tarihlerinde açık olacak hayır panayırında Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi üyelerinin, kendi atölyelerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerinin satışından elde edilen gelir ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine Atatürk Bursu olarak verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu, yılbaşında 10 bin kişiyi ağırlayacak Yılbaşında kayak merkezlerine Rusya’dan büyük talep var
YEREL HABERLER Bolu, yılbaşında 10 bin kişiyi ağırlayacak Yılbaşında ...
Gölcük Tabiat Parkı’ndanki hayvanlar unutulmadı
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı’ndanki hayvanlar unutulmadı
Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan 2 bin kişi hakkında ...
Ziyaret saati dışında hastaneye girmek için kavga çıkaran 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Ziyaret saati dışında hastaneye girmek için kavga ...
Randevu saati dışında hasta ziyaret etmek isteyip, polise direnen 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Randevu saati dışında hasta ziyaret etmek isteyip, ...
Günde 9 saat çalışarak tarihin ilk Espor Dünya Şampiyonu oldu Valorant Dünya Şampiyonunun hedefi 2022’de de şampiyonluk
YEREL HABERLER Günde 9 saat çalışarak tarihin ilk Espor Dünya ...
Tanju Özcan'dan 2 bin kişiye hakaret ve küfür iddiasıyla suç duyurusu
YEREL HABERLER Tanju Özcan'dan 2 bin kişiye hakaret ve küfür ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.