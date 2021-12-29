Öğrencilere burs için Highway AVM’de hayır panayırı açıldı

Bolu’da, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlanması için Highway AVM’de hayır panayırı açtı.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi, ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs sağlanması amacıyla Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi HighWay Outlet’te, el emeği ile oluşturulan ürünlerin yer aldığı hayır panayırı açıldı.
HighWay Outlet’te 2930 Aralık 2021 tarihlerinde açık olacak hayır panayırında Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi üyelerinin, kendi atölyelerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerinin satışından elde edilen gelir ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine Atatürk Bursu olarak verilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.