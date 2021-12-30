Bolu’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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Bolu’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Borazanlar ve Bahçelievler mahallelerinde bulunan adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, örgütün eylemlerine katıldıkları belirlenen Irak uyruklu İ.M.A. ve O.H.A. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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