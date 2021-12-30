Bolu’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 2 Irak uyruklu, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Borazanlar ve Bahçelievler mahallelerinde DEAŞ üyelerinin saklandıkları eve baskın düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu İ.M.A.A. ve O.H.A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt eylemlerinde yer aldığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-12-30 12:14:24



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