Yılbaşı öncesi orman memurları çam nöbetinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşı öncesi orman memurları çam nöbetinde

İHA

Yılbaşı öncesi orman memurları çam nöbetinde

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi ormanlardan yılbaşı fidanı kesilmesini önlemek için denetimlerini artırdı. Ekipler yüzde 65’i ormanlarla kaplı Bolu’da özellikle çam ve köknar ağaçlarının bulunduğu bölgelerde 24 saat nöbet tutuyor.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yüzde 65’i ormanlarla kaplı kentte yılbaşı öncesi ormanlık alanlarda denetimlerini artırdı. Ekipler yeni yılın yaklaşmasıyla ormanlarda kaçak çam ağacının kesilmesini önlemek için Gölcük, Abant, Yedigöller, Aladağ, Sarıalan bölgelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yılbaşı ağacı yapılması için ormanlardan fidanların kesilmesi önlemek için seferber olan ekipler, 24 saat ormanlık alanlarda devriye atıyor. Özellikle çam ormanlarının yoğun olduğu alanlarda denetimlerini sıklaştıran ekipler her bölgeyi adım adım kontrol ederek kaçak kesimi önlemeye çalışıyor.
Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yılbaşı öncesi ekiplerin denetimlerini artırdığını belirterek, “Yeni yıla girmek üzere olduğumuz şu günlerde, yılbaşı çamı konusunda daha duyarlı olalım. Ormanlarda kaçak ağaç kesenleri veya fidan sökenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Bölge müdürlüğümüz gelen ihbarları değerlendirmek ve kaçak ağaç kesimine engel olmak amacıyla koruma tedbirlerini artırdı. Ekiplerimiz 24 saat görev yapmaktadır. Yılbaşı çamı almak isteyen vatandaşlarımızın özel fidanlıklardan veya kurumumuza ait orman fidanlıklarından yılbaşı çamını temin etmelerini rica ediyoruz. Ayrıca almış oldukları fidanları ertesi gün toprakla buluşturmasını istirham ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
YEREL HABERLER Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
YEREL HABERLER Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
YEREL HABERLER Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Nefes kesen kuyumcu soygunu tatbikatı Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Nefes kesen kuyumcu soygunu tatbikatı Kuyumcu soygunu ...
Bolu’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Öğrencilere burs için Highway AVM’de hayır panayırı açıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere burs için Highway AVM’de hayır panayırı ...
Bolu, yılbaşında 10 bin kişiyi ağırlayacak Yılbaşında kayak merkezlerine Rusya’dan büyük talep var
YEREL HABERLER Bolu, yılbaşında 10 bin kişiyi ağırlayacak Yılbaşında ...
Gölcük Tabiat Parkı’ndanki hayvanlar unutulmadı
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı’ndanki hayvanlar unutulmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.