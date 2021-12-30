Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında en önemli gündemlerimizden biri olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında en önemli gündemlerimizden biri olacak

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında en önemli gündemlerimizden biri olacak


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılının mevcut projelerin bitirilip, yeni projeleri hayata geçirileceği yoğun bir sene olacağını belirterek, "2021´de startını verdiğimiz Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında projenin ilerleme hızına hız katacağımız en önemli gündemlerimizden biri olacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşı öncesi Bolu'da Karayolları işçileri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu ilk olarak TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde bulunan Karayolları İşletme Şefliğinde işçilerin yeni yılını kutladı. İşçilerle bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Bolu Dağı Tünel İşletme Merkezi'ne gitti. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Karayolları çalışanları tarafından karşılanan Bakan Karaismaioğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
'KANAL İSTANBUL İLE DÜNYA DENİZ TAŞIMACILIĞINA YENİ BİR SOLUK GETİRECEĞİZ' 
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, 2022 yılında hayata geçirilecek projelerle ilgili şunları söyledi:
"2021´de startını verdiğimiz Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında projenin ilerleme hızına hız katacağımız en önemli gündemlerimizden biri olacak. Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz. Türkiye´nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracağız. Cumhuriyet´imizin yüzüncü yıl sembollerinden birisi olacak 1915 Çanakkale Köprümüzü ve Malkara Çanakkale oto yolumuzu 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını da 2022 yılı sonunda işletmeye açacağız. Konya Karaman hızlı tren projemizi 8 ocakta hizmete alıyoruz. Yüksek Hızlı Tren hatlarımızı lojistik bir süper güç olma yolunda daha verimli kılacak, yük taşımacılığı için de kullanacağız. Ulusal çapta tamamladığımız, ilerleme kaydettiğimiz ve planladığımız demiryolu yatırımlarımızın yanı sıra, kent içi raylı sistemler için de güçlü bir yılı geride bırakıyoruz. Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edemeyeceğimiz boyutlarda. Altı ilde yapımı süren 10 projemiz var. 2022 yılı çok büyük ve önemli kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak."
'2022'DE MEVCUT PROJELER BİTİRİLİP, YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK'
Bakan Karaismailoğlu 2022 yılının mevcut projelerin bitirilip, yeni projeleri hayata geçirileceği yoğun bir sene olacağını belirtertti. Projeleri anlatmaya devam eden Karaismailoğlu şunları söyledi:
"Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye´nin En Hızlı Metrosu' unvanına sahip olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosunu, bu hatta önce Kağıthane-Havalimanı arasını ardından Gayrettepe-Kağıthane arasını işletmeye açacağız. 31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Kirazlı-Başakşehir hattının, Bakırköy ile bağlantısını doğrudan sağlayacak Bakırköy -BahçelievlerGüngören-Bağcılar Kirazlı metro hatlarını da 2022 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Ankara´da süren çalışmamızda Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay hattını da 2022 yılı sonuna doğru açmayı hedefliyoruz. Tandoğan-Keçiören Metrosunu kullananlar bu proje bittiğinde 2022 yılı içinde Kızılay´a aktarmasız ulaşabilecekler. Güneydoğu´nun sanayi ve ekonomi alanında en üretken illerinden biri olan Gaziantep´in kent içi toplu taşıma sistemi Gaziray Projesi de 2022 yılında bitirdiğimiz projelerden biri olacak. Ayrıca önümüzdeki yıl, millî elektrikli trenlerimiz raylarda olacak. 2021 yılında reform alanı olarak ilan ettiğimiz demiryollarında gerçekleştirdiğimiz atılımları yeni yılda katlayarak sürdüreceğiz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanı´nı da 2022 yılı ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çukurova Havalimanı´nın da yapım çalışmaları hızla devam ediyor ve 2022 yılı bitmeden hizmete alacağız."
Bakan Karaismailoğlu, işçilerle birlikte yemek yedikten sonra Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliğinden ayrıldı. DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-12-30 23:23:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu karayolu işçileriyle buluştu “Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz” “2022 yılı kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği yıl olacak”
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu karayolu ...
Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı (2)
Yılbaşı öncesi orman memurları çam nöbetinde
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi orman memurları çam nöbetinde
Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
YEREL HABERLER Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
YEREL HABERLER Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
YEREL HABERLER Bolu ormanlarında 'çam ağacı' nöbeti
Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Nefes kesen kuyumcu soygunu tatbikatı Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Nefes kesen kuyumcu soygunu tatbikatı Kuyumcu soygunu ...
Bolu’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Öğrencilere burs için Highway AVM’de hayır panayırı açıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere burs için Highway AVM’de hayır panayırı ...
Bolu, yılbaşında 10 bin kişiyi ağırlayacak Yılbaşında kayak merkezlerine Rusya’dan büyük talep var
YEREL HABERLER Bolu, yılbaşında 10 bin kişiyi ağırlayacak Yılbaşında ...
Gölcük Tabiat Parkı’ndanki hayvanlar unutulmadı
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı’ndanki hayvanlar unutulmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.