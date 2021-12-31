Bolu Dağı'nda yoğun sis

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksama meydana geldi.
Bolu Dağı´nın D-100 yolu geçişi Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde bu sabah sis etkili oldu. Bazı noktalarda 20 metreye kadar düşen görüş uzaklığında sürücülerin yönü görebilmeleri için yol kenarlarındaki sis ışıkları yakıldı. Sürücüler, sis nedeniyle hızlarını düşürdü. Bölgedeki sisin, öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-12-31 11:54:25
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