Eski HSK Başkan Vekili Yılmaz'ın annesi, Bolu'da toprağa verildi

Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'da, eski HSK Başkan Vekili ve Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz'ın annesi Sıddıka Yılmaz (94), Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve çok sayıda yargı mensubunun katıldığı cenaze töreni sonrası Gerede ilçesinde toprağa verildi.
Eski Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili ve Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz'ın annesi Sıddıka Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Yılmaz için bugün cuma namazının ardından Bolu'nun Gerede ilçesindeki Yeni Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Mehmet Yılmaz ve aile üyeleri ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal ile çok sayıda yargı mensubu katıldı. Sıddıka Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gerede Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK
2021-12-31 15:38:01
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