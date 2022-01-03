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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte jandarma personeline operasyon şoku

İHA

Sahte jandarma personeline operasyon şoku

Bolu’da kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve bir kişinin 25 bin lira parasını dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan A.D. isimli vatandaşı telefonla arayan ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan M.E., “İsminiz dolandırıcılık ve hırsızlık olayına karıştı. Hakkınızda tahkikat başlatıldı. Bir sivil jandarma eve gelerek arama yapacak. Ne kadar değerli eşyanız varsa gelecek olan sivil jandarma personeline teslim etmeniz gerekiyor” dedi.
Arayanın dolandırıcı olmasından şüphelenen A.D., durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D.’nin evine gelerek, şüpheli 25 bin lira parayı aldığı sırada operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan alınan M.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık şebekesinin üyesi çıktı
Jandarma ekipleri M.E.’nin bölgede daha önce meydana gelen benzer dolandırıcılık olayları ile bağlantılı olabileceğini değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan incelemelerde M.E.’nin, Mudurnu ilçesi Tavşansuyu köyünde meydana gelen M.A.’ya ait 120 gram altın ve 18 bin paranın aynı yöntem ile dolandırılması olayı şüphelisi olan S.Ş. ile bağlantısının olduğu ve aynı dolandırıcılık şebekesinin üyesi olduklarını tespit etti.

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