Para çekmeye geldiğinde fenalaştı, polisler yardımcı oldu 

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, Salih Demirel (78), rahatsızlanınca bankadan parasını polislerin yardımı ile çekip, daha sonra hastane ve evine götürüldü.

Bolu'nun Karacasu beldesinde yaşayan Salih Demirel, bankadan para çekmek için belediye otobüsüyle Bolu kent merkezine geldi. Demirel, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden polis memurları, Demirel' ekip otosuna bindirerek dinlenmesini sağladı. Salih Demirel´in ihtiyaçları için para çekmek istediğini öğrenen polisler, yardımcı oldu. Polislerin kollarına girdiği Salih Demirel, banka şubesine götürülerek para çekmesi sağlandı. Salih Demirel daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tansiyonu ölçülen, sağlık kontrolünden geçirilen Salih Demirel ardından polisler tarafından ekip otosuyla evine götürüldü.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-03 16:35:48



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