Tanju Özcan'dan partisine uyarı: Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen 'uyarı' cezasını kabul ettiğini, kendisinin de partisine bazı uyarıları olduğunu belirterek, "Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın. Öyle Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi. Milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adamlarla seçime girmeyin" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda, sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatmıştı. Tanju Özcan'ın anlattığı anı birçok kesim tarafından tepki çekmişti. Bunun ardından Cumhuriyet Halk Parti MYK toplantısında Tanju Özcan'ın 'uyarı' cezası talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi. Bugün toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan hakkında 'uyarı' cezası verdi. Özcan, cezanın ardından, Bolu Belediye Meclisi oturumunda açıklamalarda bulundu.

`UYARI KARARINI KABUL ETTİM´

Uyarıyı kabul ettiğini belirten Özcan, "Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Kurulu hakkımızda kararı vermiş. Yandaş basın bir gafı şişirdi şişirdi bir algı oluşturmaya çalıştı. Bunun sonucunda bana uyarı cezası verilmiş. Bizim tüzüğümüzde bana uyarı cezası verilmesinin şartları, sosyal medyada bir partiline hakaret edeceksin, parti defterlerini tutmayacaksın ya da parti malına zarar vereceksin. Hangisine sokmuşlar bilemiyorum. Ama sonuçta Yüksek Disiplin Kurulu'nun uyarı kararını aldım, kabul ettim ve cebime koydum" dedi.

PARTİSİNİ UYARDI

Özcan kendisinin de partisine bazı uyarılarda bulunmak istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ama ben de bu vesile ile kendi partimi uyarmak istiyorum. O da benim hakkım. Sayın Akşener, `Aday değilim´ demek suretiyle adayı belirleme noktasında Millet İttifakı'nın büyük ortaklarından Cumhuriyet Halk Partisi'ne yol açmış oldu. Şimdi ülkeyi bu hale getiren, insanların yatağa aç girmesini sağlayan, birkaç kişiyi zengin eden bu hükümeti artık sandıkta yenemezsek, burada hiçbirimizin sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Bu birinci uyarım. İkinci uyarım beni uyaranlara. Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın. Öyle Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi. Milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adamlarla seçime girmeyin. Ha girerseniz de `Bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim´ demeyin."

DUVARA AMPUL FIRLATTI

Başkan Özcan, ayrıca meclis toplantısında yanında getirdiği ampul ve tasarruflu ampulü çıkarıp göstererek, "Elimde 2 tane ampul var. Ampulün biri 200 watt yakıyor, verdiği enerji kendine yetmiyor. Diğer ampul 30 watt, bunun 7'de biri kadar yakıyor ama verdiği enerji daha fazla. Bu ampul artık bize, vatandaşa, garibana yük olmaya başladı. O yüzden ben diyorum ki. Artık bu ampulden vazgeçelim" diyerek ampulü duvara fırlatıp kırdıktan sonra, "Kıralım bu ampulü yolumuza daha tasarruflu olanla devam edelim" dedi. Başkan Özcan'ın duvara ampul fırlatması ve ampulün patlaması üzerine bazı meclis üyeleri ve salondaki misafirler çıkan sesten korktu. Özcan, daha sonra oturuma ara verdi. DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-03 20:46:26



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