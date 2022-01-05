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Burun estetiği ameliyatlarında fonksiyonel problemlere dikkat Op. Dr. Mithat Topal: “Burun estetiğinde sadece şekle odaklanmak hüsran olabilir” “Kötü alışkanlıklar ve beslenme iyileşmeyi etkiler1”

İHA

Burun estetiği ameliyatlarında fonksiyonel problemlere dikkat Op. Dr. Mithat Topal: “Burun estetiğinde sadece şekle odaklanmak hüsran olabilir” “Kötü alışkanlıklar ve beslenme iyileşmeyi etkiler1”

Dünya'da en fazla yaptırılan işlem olan burun estetiği ameliyatıyla ilgili uyarılarda bulunan Op. Dr. Mithat Topal, “Estetik burun ameliyatında şekilfonksiyon dengesini gözetmek şart. Sadece şekil olayına odaklanılırsa sonuç hüsran olabilir” dedi.
Dünya'da son yıllarda estetik ameliyatlarda en çok başvurulan ameliyatlardan birisi olan burun estetiği ameliyatıyla insanlar hem estetik hem de fonksiyonel bir buruna sahip olabiliyor. Burun estetiği ameliyatlarında şekil ve fonksiyon dengesinin önemli olduğuna işaret eden Op. Dr. Mithat Topal, bu iki durumun birbirinden ayrılamayacağını belirterek, “İnsanlar sağlam doğal bir burun istiyor. Bu durumun tam ve mükemmel sağlanabilmesi ne yazık ki her zaman mümkün değil. Ama bizler en ideal neticeyi sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

“Burun estetiğinde bütün elemanlar birlikte değerlendirilmeli”
Burunda yaşanan fonksiyonel problemlerinin sebebinin birden fazla olabileceğini ve hepsinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Mithat Topal, “Bu bazen kemik eğriliği, burun etlerinin aşırı şişmesi olabileceği gibi bazen de hem dışardan hem de içerden şekil bozukluğuna bağlı olabiliyor. Burun ucu aşırı düşük bir burun da fonksiyonel bir sıkıntı yaşatabilir. Bu burunlarda tedavi sadece burun ucunu kaldırarak bile sağlanabilir. Kısacası burun estetiği yapılırken burun ve bütün etrafındaki elemanlar (sinüsler, burun etleri, burun kemiği ve burun kıkırdakları ) birlikte değerlendirilmelidir. Bütün sebepler aynı seansta halledilmelidir. Estetik burun ameliyatında şekilfonksiyon dengesini gözetmek şart. Zira sadece şekil olayına odaklanılırsa sonuç hüsran olabilir. Ayrıca bu dengeye sağlam olma durumu da eklenmeli. Burun zamanla deforme olmamalıdır" şeklinde konuştu.

Burun estetiğinde teknikler ve önemi
Burun estetiği teknikleri hakkında bilgi veren ve her burun şekline aynı tekniği yapmanın, aynı sonucu vermeyeceğini belirten Topal, "Burun estetiği ameliyatında teknikler temel olarak açık ve kapalı, koruyucu ve yeniden yapılandırma olmak üzere ikiye ayrılır. Açık teknik, iki burun deliği arasındaki orta hattaki cilde kesi yapılarak bütün burun cildinin kaldırılması ile burun ameliyatı yapılmasıdır. Bu işlem yapılmadan sadece burun delikleri içinden kesi yapılarak yapılıyorsa da buna kapalı teknik diyoruz. Daha sonrası ise burun sırtını (kemer bölümü) bozulmadan yani bu bölge korunarak yapılıyorsa buna burun sırtı koruyucu teknik diyoruz. Ancak burun sırtındaki kemer alınıp yeniden oluşturuluyorsa da buna yeniden yapılandırma tekniği diyoruz. Bu teknikler bir ihtiyaçtan çıkmıştır. Burun yapısına ve soruna göre teknik yapılmalıdır. Zira amaç sorunun kendisine odaklanarak en doğal, en sağlam ve en fonksiyonel sonucu verebilecek tekniği yapmaktır. Standart burun yoktur. O halde standart teknik de yoktur. Her burun şekline aynı tekniği yapmak, aynı sonucu veremeyeceği kanısındayım” diye konuştu.

Burun estetiği sonrasına dikkat
Burun estetiği sonrasında iyileşmeyi etkileyen faktörlere vurgu yapan Topal, “Burun estetiğinde kullanılan teknik, kişinin cilt ve kıkırdak yapısı, kişinin yaşı, alışkanlıkları, beslenme şekli ve yaptığı iş iyileşmeyi direkt etkiler. Estetik burun ameliyatı sonrası koruyucu teknik yapılmış, cilt ve kıkırdak yapısı iyi olan, dengeli beslenen, kötü alışkanlıkları olmayan insanlarda iyileşme çok hızlı olur ve burun erkenden istenen düzeye gelir. Bu durumda birçok kısıtlama da kalkar. Ancak yeniden yapılandırma tekniği olmuş, bir de üstüne kötü alışkanlıkları olan, kötü beslenen insanlarda da en yavaş iyileşme olur. Kısacası teknik ne kadar koruyucu olursa, beslenme ve diğer faktörler ne kadar olumlu olursa iyileşme o kadar hızlı olur. İlk 2 ay, ağır spor, darbe, aşırı sigara, alkol, güneşlenmekten mutlaka uzak durulmalı” dedi.

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