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2 çocuğuyla yıkılmak üzere olan evde yaşayan babaya hayırseverlerden yardım eli 50 yıllık virane haldeki ev, yenisi yapılmak için yıkıldı

İHA

2 çocuğuyla yıkılmak üzere olan evde yaşayan babaya hayırseverlerden yardım eli 50 yıllık virane haldeki ev, yenisi yapılmak için yıkıldı

Bolu'da, 1 yıl önce eşinin terk ettiği Halit Yalçın’ın 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı virane ev, hayırseverler tarafından yeniden yapılmak için yıkıldı. Yıkımı çocuğuyla birlikte izleyen Yalçın, "Kendi ellerimle tek başıma yapmıştım. Devletimden, milletimden herkesten Allah razı olsun" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yakabayat köyünde eşinin 1 yıl önce evi terk ettiği öğrenilen Halit Yalçın (81), 9 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğu ile birlikte yıkılmak üzere olan bir evde yaşıyor. Yalçın'ın virane bir evde yaşadığını gören köy muhtarı İbrahim Metyar ise yardım sağlanması için durumu Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan'a iletti.
Muhtarın daveti üzerine köye giden Alan, Yalçın ailesinin yaşadığı evin fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarından yayınlayarak yardımseverlere çağrıda bulundu. Alan’ın çağrısı üzerine hayırsever bir müteahhit, birlikte çalıştığı iş insanlarıyla birlikte evi yıkarak yenisini yapmak istediğini belirtti. Sabah saatlerinde iş makineleriyle köye giden Alan ve hayırsever iş insanın gözetiminde Yalçın ailesinin 50 yıllık evi yıkıldı. Halit Yalçın ve 2 çocuğu için ise yeni evleri yapılana kadar yaşayabilecekleri başka bir ev kiralandı. Ailenin yeni evlerinin 3 ay içinde bitirilmesinin planlandığı öğrenildi.

“Allah herkesten razı olsun”
Evlerinin yıkılışının oğluyla birlikte izleyen Halit Yalçın, “Allah herkesten razı olsun. Başka hiçbir şey diyemem. Benim 2 yavrum var. Kim onlara yardım ederse Dünya'da da ahirette de selamet versin. Eskiydi, 50 senelik ev. Kendi ellerimle, tek başıma yapmıştım. Devletimden, milletimden herkesten Allah razı olsun” dedi.

"Burada gördüğümüz manzara gerçekten korkunçtu"
Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan ise “Burada bir insanlık örneği var. 2 tane çocuğumuz var. Anneleri yok. Ev maalesef çok kötü durumdaydı. Duvarları ayrılmış durumdaydı. İnsanca yaşanacak bir pozisyon kalmamıştı artık. Biz haberi alır almaz buraya geldik. Muhtarımız sayesinde öğrendik. Burada gördüğümüz manzara gerçekten korkunçtu. Böyle bir çağda böyle bir evin olması insanlık adına üzücü bir durum. Biz de bunu sosyal medyada yayınladık. Yayınlayınca bir müteahhit arkadaşımız, bu evi yıkıp yeniden yapmak için gönüllü oldu. 2 tane çocuğuna bir şey bırakmak istedi. Biz de örnek olması için böyle bir şeye aracı olduk. Evin içindeki eşyalar çok eskiydi. Kullanılmayacak derecede eskimişti. Evdeki eşyaları bile çıkarmadan yıkımı gerçekleştirdik” diye konuştu.

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