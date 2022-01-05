Vücuduna sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Bolu’da, narkotik ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda vücuduna sarılı 510 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiğini tespit ettiği yolcu otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüste ve yolcuların üstlerinde arama yapan ekipler, M.Y. (30) isimli şahsın vücuduna paketler halinde sardığı 510 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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