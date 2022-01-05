Otobüste vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, polis ekiplerince durdurulan otobüste vücuduna sarılı halde 510 gram metamfetamin ile yakalanan M.Y. (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan otobüste bulunan M.Y.´nin vücuduna paketler halinde sardığı 510 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-05 17:15:08
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