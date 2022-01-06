Reha Erginer: “Hem sıralamadan hem de puandan memnun değilim” Boluspor Teknik Direktörü Erginer: “Santrafor, orta saha ve sol bek almak istiyoruz”

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, ligin ilk yarısında aldıkları puandan ve sıralamadan memnun olmadığını belirterek, “İkinci yarı çok daha iyi işler yapmamız gerektiğini biliyorum. İkinci yarılar ilk yarılardan çok daha zor geçer” dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ligin ilk yarısını topladığı 21 puanla 14’üncü sırada tamamladı. Ligin ikinci yarısında oynayacağı ilk karşılaşma için hazırlıklara başlayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Reha Erginer açıklamalarda bulundu.



“İkinci yarıda çok daha iyi işler yapmalıyız”

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, ligin ilk yarısında topladıkları puandan ve sıralamadaki yerlerinden memnun olmadığını belirterek, “Puansal olarak baktığımızda beklentimizin altında bir puanla tamamladık. Hem sıralamadan hem de puandan memnun değilim. Genel olarak camiamızda memnun değildir. Bu da oldukça doğal. İyi bir yerde bitirmedik ama oyun olarak baktığımızda karşı tezinde saha performansımız var. Oyunun karşılığında hak etmediğimiz bir yerde bitirdiğimizi söyleyebilirim. Daha yüksek bir puanla, daha üst sıralarda bitirebilirdik. İkinci yarı çok daha iyi işler yapmamız gerektiğini biliyorum. İkinci yarılar ilk yarılardan çok daha zor geçer. Ligi çok daha yüksek puanla bitirebilirdik bunlarda bizim ilk yarıda başaramadığımız şeyler oldu” dedi.



“Kadro kalitesini ve derinliğini artırmamız gerekiyor”

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan ve pozisyon olarak santrafor, orta saha, sol bek oyuncuları almak istediklerini belirten Erginer, “İlk yarı boyunca zaman zaman biz kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık. Bizim hem kadro kalitesini hem de kadro derinliğini yükseltmemiz gerekli. Yapacağımız transfer hem takıma katkıda bulunacak hem de takım içindeki rekabeti artıracak oyuncular olmalı. Oyuncuya ihtiyacımız olduğu aşikar. Geçen seneden Gıyasi’nin transfer ödemesiyle ilgili bir tahtanın kapalı olma durumu var. Ama şuanda tahta açık da olsa transfer yapamıyorsunuz. Transfer dönemi açıldığında bu tahta da açılır. Pozisyon olarak santrafor, orta saha, sol bek almak istiyoruz. Duruma göre bu sayı artabilir” şeklinde konuştu.



“Transferleri bütçe belirleyecek”

Yapılacak transferlerin yönetimin belirleyeceği bütçeyle orantılı olacağını kaydeden Erginer, “Ama bu transferler bütçeyle yapılıyor. Olmayan bir bütçeyle 810 transfer isteyemezsiniz. Yada kulübün bütçesi üzerindeki afaki transfer ücretleri verip istediğiniz oyuncuyu alamazsınız. Biz bir plan dahilinde gitmek zorundayız. bu benim tek başıma oluşturabileceğim bir şey değil. Transfer olayı da bütçeyle alakalı. Ama bizim transfer ihtiyacımızın olduğu aşikar. Belli bölgeleri söyledim ama teknik anlamda bunun ötesine geçebilir. Ama bütçe olarak nereye kadar geçebilir onu da yönetimin bize sağlayacağı bütçe belirleyecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.