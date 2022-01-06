Bolu’da bin fidan toprakla buluşturuldu

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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bin fidan toprakla buluşturuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan ekim organizasyonu düzenlendi. Organizasyon kapsamında vatandaşlara dağıtılan bin adet fide Musalla Mahallesi Manmuncular mevkiinde toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen programa orman işletme teşkilatı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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