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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık

DHA

Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, "İlk yarı boyunca zaman zaman biz kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık. Bizim hem kadro kalitesini hem de kadro derinliğini yükseltmemiz gerekli. Yapacağımız transfer hem takıma katkıda bulunacak hem de takım içindeki rekabeti artıracak oyuncular olmalı" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erginer, ligin ilk yarısında topladıkları puandan ve sıralamadaki yerlerinden memnun olmadığını belirterek, "Puansal olarak baktığımızda beklentimizin altında bir puanla tamamladık. Hem sıralamadan hem de puandan memnun değilim. Genel olarak camiamızda memnun değildir. Bu da oldukça doğal. İyi bir yerde bitirmedik ama oyun olarak baktığımızda karşı tezinde saha performansımız var. Oyunun karşılığında hak etmediğimiz bir yerde bitirdiğimizi söyleyebilirim. Daha yüksek bir puanla, daha üst sıralarda bitirebilirdik. İkinci yarı çok daha iyi işler yapmamız gerektiğini biliyorum. İkinci yarılar ilk yarılardan çok daha zor geçer. Ligi çok daha yüksek puanla bitirebilirdik bunlarda bizim ilk yarıda başaramadığımız şeyler oldu" dedi.
Santrafor, orta saha, sol bek oyuncuları almak istediklerini belirten Erginer, "İlk yarı boyunca zaman zaman biz kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık. Bizim hem kadro kalitesini hem de kadro derinliğini yükseltmemiz gerekli. Yapacağımız transfer hem takıma katkıda bulunacak hem de takım içindeki rekabeti artıracak oyuncular olmalı. Oyuncuya ihtiyacımız olduğu aşikar. Geçen seneden Gıyasi'nin transfer ödemesiyle ilgili bir tahtanın kapalı olma durumu var. Ama şu anda tahta açık da olsa transfer yapamıyorsunuz. Transfer dönemi açıldığında bu tahta da açılır. Pozisyon olarak santrafor, orta saha, sol bek almak istiyoruz. Duruma göre bu sayı artabilir" diye konuştu.
Yapılacak transferlerin yönetimin belirleyeceği bütçeyle orantılı olacağını kaydeden Erginer, şöyle konuştu:
"Ama bu transferler bütçeyle yapılıyor. Olmayan bir bütçeyle 8-10 transfer isteyemezsiniz. Ya da kulübün bütçesi üzerindeki afaki transfer ücretleri verip istediğiniz oyuncuyu alamazsınız. Biz bir plan dahilinde gitmek zorundayız. Bu benim tek başıma oluşturabileceğim bir şey değil. Transfer olayı da bütçeyle alakalı. Ama bizim transfer ihtiyacımızın olduğu aşikar. Belli bölgeleri söyledim ama teknik anlamında bunun ötesine geçebilir. Ama bütçe olarak nereye kadar geçebilir onu da yönetimin bize sağlayacağı bütçe belirleyecek." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-06 14:07:36

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