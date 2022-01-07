Gençler camileri ziyaret etti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gençler cami ziyaretleri etkinliği gerçekleştirildi.
Mudurnu İlçe Müftülüğü gençlerle birlikte cami ziyaretleri etkinliği düzenledi. Organizasyon kapsamında Ecdad yadigarı Yıldırım Beyazıt Cami, Beşkavaklar Cami, Taşkesti beldesi Sarot Termal camisi ziyaret edildi. Ziyaretlerde gençlere Mudurnu Beşkavaklar Cami İmam Hatibi Ömer Tanrıkulu ve Mudurnu KYK Manevi Danışmanı Nusret Tanrıkulu eşlik ve rehberlik ederek bilgilerini paylaştıktan sonra gençlerin sorularını cevapladı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.