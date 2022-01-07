Gençler camileri ziyaret etti

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gençler cami ziyaretleri etkinliği gerçekleştirildi.

Mudurnu İlçe Müftülüğü gençlerle birlikte cami ziyaretleri etkinliği düzenledi. Organizasyon kapsamında Ecdad yadigarı Yıldırım Beyazıt Cami, Beşkavaklar Cami, Taşkesti beldesi Sarot Termal camisi ziyaret edildi. Ziyaretlerde gençlere Mudurnu Beşkavaklar Cami İmam Hatibi Ömer Tanrıkulu ve Mudurnu KYK Manevi Danışmanı Nusret Tanrıkulu eşlik ve rehberlik ederek bilgilerini paylaştıktan sonra gençlerin sorularını cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.