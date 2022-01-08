Kartalkaya'ya hafta sonu ilgisi



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonu yoğun ilgi gördü. Tatilciler, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi´nde son yağışlarla kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Türkiye'nin en uzun pistlerinin bulunduğu Kartalkaya'daki kayak pistlerinde, yapay kar takviyesiyle kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Hafta sonu tatilciler, Kartalkaya´ya yoğun ilgi gösterdi. Tatilciler kayak, snowboard ve kızak yaparak eğlendi.

Kartalkaya'daki bir otelin genel müdürü Emir Aras, rezervasyonlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Bu sene biraz daha güzel kar yağdı aralık ayında. Daha önce hiç görmediğimiz güzel bir kar yağışıydı. Önümüzdeki hafta iyi bir kar yağışı gelecek. Pistler şu anda kayağa uygun. Şu an için rezervasyonlardan memnunuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-08 14:30:02



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