'Yol verme' tartışmasında öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş açtı 

Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada, içinde lise öğrencilerinin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş açan taksi şoförü M.Y., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Gerede ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Gerede'de dolmuşçuluk yapan ve hafta sonları lise öğrencilerini 'Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na götüren Mustafa T. ile taksi sürücüsü M.Y. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla 2 kez dolmuşun önünü kesen M.Y., daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa 2 el ateş etti. Mermilerden biri, dolmuşun şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camına isabet etti. Yaralanan olmazken, panik yaşayan öğrenciler ve dolmuş sürücüsü, Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek, taksici hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine M.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Öğrencilerin aileleri ise taksi sürücüsünün en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK

2022-01-08 16:35:19



