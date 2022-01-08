'Yol verme' tartışmasında öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş açtı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Yol verme' tartışmasında öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş açtı 

DHA

'Yol verme' tartışmasında öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş açtı 


Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada, içinde lise öğrencilerinin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş açan taksi şoförü M.Y., gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Gerede ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Gerede'de dolmuşçuluk yapan ve hafta sonları lise öğrencilerini 'Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na götüren Mustafa T. ile taksi sürücüsü M.Y. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla 2 kez dolmuşun önünü kesen M.Y., daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa 2 el ateş etti. Mermilerden biri, dolmuşun şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camına isabet etti. Yaralanan olmazken, panik yaşayan öğrenciler ve dolmuş sürücüsü, Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek, taksici hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine M.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Öğrencilerin aileleri ise taksi sürücüsünün en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK
2022-01-08 16:35:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Yol verme' tartışmasında öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş açtı 
YEREL HABERLER 'Yol verme' tartışmasında öğrencilerin bulunduğu ...
13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı saldırı Öğrencileri taşıyan dolmuşa yol verme kavgasında ateş eden şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı ...
Kartalkaya'ya hafta sonu ilgisi
YEREL HABERLER Kartalkaya'ya hafta sonu ilgisi
Kartalkaya’da hafta sonu tatilci yoğunluğu
YEREL HABERLER Kartalkaya’da hafta sonu tatilci yoğunluğu
Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil beton direğe ...
Sokak köpeğindeki 6 kilogramlık tümör ameliyatla alındı
YEREL HABERLER Sokak köpeğindeki 6 kilogramlık tümör ameliyatla ...
Gençler camileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Gençler camileri ziyaret etti
Bolu’da, 2 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
YEREL HABERLER Bolu’da, 2 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
Bolu’da 123 işletmeye 1 milyon 561 bin lira ceza
YEREL HABERLER Bolu’da 123 işletmeye 1 milyon 561 bin lira ceza
TEM’de arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı Cipin kopan lastiğine çarpan tırlar devrilmekten son anda kurtuldu
YEREL HABERLER TEM’de arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: ...
Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık
YEREL HABERLER Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları ...
Bolu’da bin fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Bolu’da bin fidan toprakla buluşturuldu
Reha Erginer: “Hem sıralamadan hem de puandan memnun değilim” Boluspor Teknik Direktörü Erginer: “Santrafor, orta saha ve sol bek almak istiyoruz”
YEREL HABERLER Reha Erginer: “Hem sıralamadan hem de puandan memnun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.