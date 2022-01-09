Beypiliç Boluspor - Balıkesirspor: 1-0

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Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)-

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Ferdi Karadoruk (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)Zahit (xxx), Emin (xx)(Dk.70 Erkam xx), Ali (xxx), Arda (xxx), Roshi (xxx), Tugay (xxx)(Dk.90+ 4 Diyar Kaba), Abdurrahman (xxx), Alican (xxx)(Dk.90+4 Erdem Can), Berk (xxxx)(Dk. 90+5 Atamer), Bregu (xxx)(Dk.90+4 Diarrrassouba)

BALIKESİRSPOR: Atilla (xx)Erdem (xx), Birol (xx), Nwankwo (xxx), Doğa (xx), Otoo (xx)(Dk.68 Oğuzhan xx), Kore (x), Cumali (x)(Dk.83 Hüseyin), Bilalli (x)(Dk.68 Ali Doğan xx), Anıl (x)(Dk.70 Ketheovama x), Halil (xx)

GOLLER: Dk. 45 Berk (Beypiliç Boluspor)

SARI KARTLAR: Tugay, Roshi, Abdurrahman (Beypiliç Boluspor) Cumali, Kore, Nwankwo (Balıkesirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında Bertu'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kaleci Atilla kurtardı.

26'ncı dakikada gelişen Berk'in vuruşunda kaleciyi de aşan topu Nwankwo çizgiden dışarı gönderdi.

45'inci dakikada Boluspor atağında savunmanın arkasına atılan topta hareketlenen Berk kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+1'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun yaptığı şık vuruşta top üst direkten döndü.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-09 18:12:41



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