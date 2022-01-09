Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesirspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Boluspor sahasında Balıkesirspor'u 10 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Berk Yıldız’ın aşırtma vuruşunda top üstten auta gitti.
27. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde havalanan ve kaleciyi geçen topu Nwankwo son anda filelere girmekten kurtardı.
45. dakikada Boluspor atağında orta sahada topla buluşarak ceza sahası içine kadar giren Berk Yıldız’ın şutunda top ağlara gitti. 10
90. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bregu’nun şutunda top üst direkten geri döndü.
Stadyum: Bolu Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Kapluhan xx, Ferdi Karadoruk xx
Boluspor: Selmani xx, Arda Şengül xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx (Erkam Reşmen dk. 70 xx), Ali Keten xx, Tugay Kaçar xx (Diyar Kaba dk. 90+4 ?), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xx (Erdem Can Polat dk. 90+3 ?), Berk Yıldız xxx (Atamer Bilgin dk. 90+4 ?), Bregu xx (Diarrassouba dk. 90+3 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Talha Erdoğan, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Doğa İşeri xx, Nwankwo xx, Birol Parlak xx, Anıl Taşdemir xx (Kethevoama dk. 46 xx), Kore xx, Otoo xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 68 xx), Bilalli xx (Muhammed Ali Doğan dk. 68 xx), Cumali Bişi xx (Hüseyin Karabey dk. 84 ?), Halil Çolak xx
Yedekler: Yiğithan Kır, Ayberk Kaygısız, Emirhan Çakır,
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Berk Yıldız (dk. 45) Boluspor
Sarı kartlar: Cumali Bişi, Kore, Nwankwo (Balıkesirspor), Tugay Kaçar, Roshi, Abdurrahman Canlı, Ali Keten (Boluspor)
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