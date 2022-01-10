Bolu'nun yaban hayatı fotokapan kamerasında

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'daki zengin yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, yaban hayatını görüntülemek için ormanlık alanlardaki farklı noktalara 4 fotokapan yerleştirdi. Yaban hayatı popülasyonunun olduğu bölgelerdeki çok sayıda ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsuğun görüntüleri fotokapana yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-10 16:32:46



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