Bolu'da 1 yılda suç oranı yüzde 15 arttı



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, '2021 Adli Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, kent genelinde suç oranlarının yüzde 15 arttığını söyledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, '2021 Adli Yılı Değerlendirme Toplantısı' düzenledi. Bolu Adliyesi'nde gazetecilerle bir araya gelen Bektaş, geçen yıl adliyeye ulaşan dosya sayısı ve suç oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bolu´da, 2021'de önceki yıla göre suç oranlarında artış gerçekleştiğini belirten Başsavcı Bektaş, "Genel itibarıyla 2021 yılında suç oranımız bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Bu büyük bir oran değil. Türkiye´nin geneli böyle. Her yıl suç oranlarımız artıyor. Bunun çeşitli sebepleri var ama sayısal olarak baktığımızda yüzde 15 artarak 15 bin 500 civarında evrakla kapattık. Suçlar artıyor ama suçla mücadelede hem sahada önleme hem de iş adliyeye intikal ettiğinde kısa sürede bitirme anlamında çalışma göstermek lazım. Biz de bu anlamda Bolu´nun rekoru diyebileceğimiz yüzde 99´una varan evrakını çıkardık" diye konuştu.

Kent genelinde terör suçlarında düşüş yaşandığını ancak uyuşturucu suçlarında artış olduğunu kaydeden Başsavcı Bektaş, "Genel olarak yüzde 15 artış olmasına rağmen bazı önemli bürolarda düşüşler yaşandı. Örneğin; terör büroda geçen yıla oranla yüzde 50´ye yakın düşüş var. 2021 yılında özellikle uyuşturucuyla mücadele anlamında çok büyük çalışmalar sarf edildi. Güzel sonuçlar elde edildi. Yaklaşık 150 operasyon düzenlendi. Birçok kişi ele geçirildi ve aralarında tutuklananlar oldu ama toplama baktığımız zaman burada da yüzde 30´a yakın artış var" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-11 14:46:43



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