Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis D100 Karayolu Bolu Dağı’nda etkili oluyor.

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle, D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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