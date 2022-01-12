Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sulu kar ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 25 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde sulu kar yağdı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede ayrıca yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 25 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırıldı. Sürücüler, araçlarıyla sis nedeniyle düşük hızda ilerledi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-12 10:39:39



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