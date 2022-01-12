Tiyatroya katkı için salon ücretlerinde yüzde 60 indirim

Bolu Belediyesi, tiyatroya destek olmak ve öğrencilerin daha fazla tiyatro izlemesini sağlamak amacıyla Necip Fazıl Kültür Merkezi’nin salon kira ücretinde yüzde 60 indirim yaptı.

Bolu Belediye Meclisinin ocak ayı 2. birleşiminde tiyatro etkinliklerini sayılarını arttıracak karar alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen talep doğrultusunda Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde öğrenci tiyatroları için 2 bin 500 lira olan salon kira ücreti bin liraya düşürüldü.

“Öğrenci tiyatrolarını yaygınlaştırmak için”

Salon kira ücretine yüzde 60 indirim yapan teklif hakkında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, amaçlarının öğrenci tiyatrolarını desteklemek olduğunu söyleyerek, “Son dönemde bizlere ciddi tiyatro talepleri gelmeye başladı. Tabi bu öğrenci tiyatrolarını yaygınlaştırmak için biz de 2500 TL olan salon kira bedelini 1000 TL’ye düşürelim istedik. İnşallah alacağımız bu karar Bolu’da kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayılarının artmasına önemli katkılar sunacak. Bolu’muza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.