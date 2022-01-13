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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı etkili olmaya başlarken, ekipler de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı. Yağış, ulaşımı etkilemezken, Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Yeşil alanlar, beyaza bürünürken, yolda kar örtüsü oluşmadı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-13 10:44:31



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