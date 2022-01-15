Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza; İstanbul yönü kapandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YOL TRAFİĞE AÇILDI

Bolu'da, TEM yolunda 12 aracın birbirine girdiği kazada, kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-15 18:55:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.