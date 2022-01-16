Orman muhafaza memurlarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman muhafaza memurlarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İHA

Orman muhafaza memurlarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Bolu’nun Göynük ilçesinde görevden dönen orman muhafaza memurlarının bulunduğu aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Hacıosman Orman İşletme Şefliği’nde çalışan Ferhat Keleş ile Sercan Korkmaz’ın bulunduğu 14 ABB 031 plakalı araç, görev dönüşü gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, araçta bulunan orman muhafaza memurları Ferhat Keleş ile Sercan Korkmaz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Göynük Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza; İstanbul yönü kapandı (2)
YEREL HABERLER Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza; ...
Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza; İstanbul yönü kapandı (2)
YEREL HABERLER Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza; ...
TEM’de 12 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapandı
YEREL HABERLER TEM’de 12 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 ...
Bolu´da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza; İstanbul yönü kapandı (1)
YEREL HABERLER Bolu´da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza; ...
Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü kaza geçirdi 
YEREL HABERLER Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü ...
Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı Kartalkaya yolunda kaza yapan Ilıcalı’nın kızları yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza ...
Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve yoğun sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve yoğun sis
Benzin istasyonu bitişiğinde ev yangını korkuttu Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Benzin istasyonu bitişiğinde ev yangını korkuttu Tek ...
Bolu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bolu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi
Tarihi eserlere müşteri arayan şahsın evine operasyon Bolu’da jandarmadan tarihi eser ve kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Tarihi eserlere müşteri arayan şahsın evine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.