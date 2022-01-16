Bolu´da okullara kar tatili 



BOLU, (DHA) BOLU´da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-16 18:00:06



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