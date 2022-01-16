Bolu´da okullara kar tatili 

Bolu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.

Bolu’da dün sabah saatlerinde başlayan ve 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitimöğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

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