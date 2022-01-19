Yolda kalan vatandaşların yardımına Kızılay yetişti

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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazaları sebebiyle saatlerce araçlarında beklemek zorunda kalan vatandaşların yardımına Kızılay ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, dün etkili olan kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaşanan trafik kazaları trafiği durma noktasına getirdi. TEM Otoyolu Yeniçağa ile Dörtdivan mevkiileri arasında yaşanan kazalardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun yeniden açılmasını bekleyen vatandaşların yardımına ise Kızılay ekipleri yetişti.

Ekipler, saatlerce araçlarında mahsur kalan vatandaşlara kek, bisküvi, meyve suyu ve bebek bezi dağıttı.

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