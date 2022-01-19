Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (3)

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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D-100 YOLU, 2 SAATTE AÇILDI

Bolu'da TEM'in ardından D-100 yolunun da Ankara yönü, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma tekrar açıldı. Yoğun kar yağışı ve zeminin karla kaplı olması nedeniyle ulaşım, güçlükle sağlanırken, Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-19 13:19:25



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