Bolu'da D-100 yolunun Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)

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TEM'İN ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE AÇILDI

TEM yolunun Bolu Doğu gişeleri ile Yeniçağa arasında TIR´ların kayması sonucu saat 11.30 sıralarında kapanan Ankara yönü, araçların çekilmesiyle saat 12.30 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. Araç kuyruğu nedeniyle yolda ulaşım, güçlükle sağlanıyor.

Öte yandan D-100 yolu Bolu geçişinin Çaydurt ile Gerede kesimlerinde, TIR´ların kayması sonucu kapanan Ankara yönünün de ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-19 12:59:07



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