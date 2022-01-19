Bolu Dağı, tır ve tankerlerin geçişine kapatıldı

Bolu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle tır ve tankerlerin D100 Karayolu Bolu Dağı geçişine izin verilmiyor.

Bolu’da 2 gündür aralıksız olarak süren kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Bolu Dağı’nın özellikle D100 Karayolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı, zaman zaman trafiğin durmasına neden oluyor. Bolu yönünden İstanbul istikametine giden tır ve tankerler, D100 Karayolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurularak, geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Geçişine izin verilmeyen ağır tonajlı araçların, karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından geçişlerine izin verilecek.

Erzincan'dan İstanbul'a giden bir sürücü 6 saattir beklediklerini belirterek, "Kar yağışına göre 56 saat daha bekleyeceğiz galiba. Hiçbir şey yemedik. Aracımızdaki suyu da bitirdik. Burada bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.