Bolu'da D-100 ve TEM'in kapanan Ankara yönleri ulaşıma açıldı (4)

BOLU DAĞI TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI
Yoğun kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda ulaşımda gün boyu ciddi aksaklıklara neden oldu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yetersiz kaldı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikametleri TIR'ların kayması sonucu sık sık kapandı.
Güzergahı kullanan vatandaşlar, saatlerce kapanan yolların açılmasını bekledi.
D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi, TIR ve kamyonlara kapatıldı. Araçlar, Abant gişelerinden geri döndürüldü. Çok sayıda sürücü yol kenarına aracını park ederek yolun açılmasını bekledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-19 16:52:35
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