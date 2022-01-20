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Bolu’da, kar yağışında hafta sonu tarihi rekor bekleniyor Bolu 1950’den bu yana en yoğun kar yağışını yaşadı

İHA

Bolu'da, 3 gün boyunca aralıksız olarak devam eden ve 1950'den bu yana en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü. Kar yağışının hafta sonu yeniden başlayacağı il genelinde tarihi rekor yaşanması bekleniyor.

Bolu’da, kar yağışında hafta sonu tarihi rekor bekleniyor Bolu 1950’den bu yana en yoğun kar yağışını yaşadı

Bolu’da, 3 gün boyunca aralıksız olarak devam eden ve 1950’den bu yana en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü. Kar yağışının hafta sonu yeniden başlayacağı il genelinde tarihi rekor yaşanması bekleniyor.
Bolu’da, hafta başından itibaren aralıksız olarak devam eden kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde ve Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı durdurdu. Kara yolları ekipleri, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Kar yağışının sabah saatleri itibariyle durmasının ardından ekipler, yollarda genişletme çalışması başlattı.

72 yıl sonra ilk kez yoğun kar yağdı
Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Bolu’da en son 1950 yılında yaşanan yoğun kar yağışının ardından yapılan ölçümlerde kar kalınlığı 72 santimetre olarak belirlendi. Son yapılan tespitlerde ise kar kalınlığı 70 santimetre olarak ölçüldü. Hafta sonu yeniden başlaması beklenen kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının tarihi rekor kırması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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