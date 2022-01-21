Boluspor-Tuzlaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi

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Bolu’da, hafta sonu oynanacak olan Boluspor Tuzlaspor karşılaşması kar yağışı sebebiyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan BolusporTuzlaspor maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

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