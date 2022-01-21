Boluspor - Tuzlaspor maçı ertelendi

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BOLU, (DHA)Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü oynanması planlanan Beypiliç Boluspor Tuzlaspor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ev sahibi kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Spor Toto 1. Lig 22. haftasında oynanacak olan Beypiliç Boluspor Tuzlaspor karşılaşması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Bolu

2022-01-21 13:12:17



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