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Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90

DHA

Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, sömestir tatili için gelenlerle birlikte otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya, sömestir tatiliyle birlikte sezonun en yoğun dönemini yaşıyor. Müşterilerine 3, 4 ve 5 günlük paketler halinde hizmet sunan bölgedeki 5 otelde doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. 2 otelin bölge müdürü olan Yusuf Avcı "Doluluk oranları güzel, yüzde 90 seviyesinde. Bugün tabii ki sömestir başlangıcı. Çocuklarımızın yaklaşık 2 yıldır sömestire çıkmaması ve evde geçirmesi zor oldu. Kartalkaya'da 2 metreye yaklaşmış bir kar kalınlığı ve otellerimizde de çocuklar için güzel aktivitelerle onları eğlendireceğiz. Önümüzdeki hafta için de yoğun bir talep var. Diyebiliriz ki; sömestir süresince otel doluluklarımız iyi geçecek" dedi. Telesiyejlerle Köroğlu Dağları zirvelerine çıkan tatilciler de hem kayak hem snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'da, jandarma arama-kurtarma ekipleri ise bölgede devriye atarak güvenliği sağlıyor.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-21 14:31:26

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