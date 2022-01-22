Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya sömestir tatili için gelenler, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan 5 otelde, sömestir tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. Yarıyıl tatilinde Kartalkaya'ya gelen binlerce tatilci, ilk günden pistleri doldurdu. Pistlerde kar kalınlığı 2,5 metre ulaşırken, telesiyejlerle Köroğlu Dağları zirvesine çıkan tatilciler de kayak ve snowboard yaptı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-22 12:29:29



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