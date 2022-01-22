Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, yolların açık olmasıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle yollarda olumsuzluk yaşanmadı. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, araçlarıyla yavaş ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-22 15:46:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.