Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bitkin düşerek uçamayacak hale gelen şahin, Karayolları ekibi tarafından kurtarıldı. Isınması sağlanan, su verilen şahin, Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Karayolları ekibi, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı sırada yol kenarında bitkin halde bir şahin gördü. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle uçamayacak hale gelen şahin kutuya konularak, Karayolları Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliğine getirildi. Burada işletme şefi Murteza Beşiroğlu, soğuktan donmak üzere olan ve tüyleri sırılsıklam olan şahini kaloriferin yanında ısıttı, su verildi. Murteza Beşiroğlu, "Yalnızca yolda kalan araç ve sürücülerine değil, yolda kalan tüm canlılara yardımcı oluyoruz" dedi.

Şahin daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne haber verdi. Şahinin bakımı tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-23 10:10:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.