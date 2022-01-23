Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul yönünde TIR, kamyon ve tankerlerin geçişine izin verilmiyor.
TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. D-100 kara yolu Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar beklentisi ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için TIR´ların İstanbul istikametine geçişine izin vermiyor. TIR ve kamyonlar Abant kavşağından döndürülerek TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tehlike madde taşıyan tankerlerin Bolu Dağı'nı kullanması yasak olduğu için, tankerler D-100 kara yolunda yol kenarlarındaki dinlenme tesislerinde bekliyor.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-23 16:12:38
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