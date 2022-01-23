En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



D-100 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı olması nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-23 17:28:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.