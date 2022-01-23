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TEM OTOYOLU BOLU DAĞI GEÇİŞİ DE ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin ardından TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişini de ulaşıma kapattı. Ekipler kapatılan yolda beklerken, geçişe izin verilmemesi nedeniyle yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-23 18:02:21



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