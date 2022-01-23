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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (4)

DHA

Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (4)


TEM AÇILDI, D-100'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bolu'da şiddetli kar nedeniyle kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul ve Ankara istikametleri kar küreme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kapanan diğer geçiş güzergahı D-100 karayolunda ise ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor. Bölgede kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
YOLDA KALANLARA SU, MEYVE SUYU VE KEK DAĞITILDI
Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan çok sayıda araçta bulunanlara Türk Kızılayı ve Bolu Offroad Kulübü tarafından kek, meyve suyu ve su dağıtıldı. Ayrıca hazırlanan binlerce sandviç gece boyunca yolda kalan araçlardaki vatandaşlara dağıtılacak.
VALİ ÜMİT: MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM
Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kış koşullarına uygun olmayan araçlarla kesinlikle yola çıkmayalım. Ayrıca mecbur kalmadıkça, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Bu kar yağışı doğal bir olay. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Olağanüstü bir şekilde ekiplerimiz çalışıyor ve gerekli hizmeti sunmaya çalışıyorlar. Bu şartlar altında trafiğe çıkmamak en doğru yol mecbur olmadıkça. Birkaç gündür bu kadar yoğun kar yağışına rağmen ölümlü kazamız olmadı. Bugün de kayda değer bir kazamız yok. Bolu Dağı'ndan geçecekse eğer bir sürücü buradaki şartları bilmeli ve buna göre hareket etmeli." dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-23 20:07:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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